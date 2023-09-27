Военные врачи российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь мирным жителям, пострадавшим в результате взрыва в Степанакерте

«На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно», - сообщил начальник медицинского отряда РМК Павел Суслов.
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