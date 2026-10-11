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Культурология.рф

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История и археология: Чем знаменито святилище Дельфы, и Зачем туда веками стремились цари и простые люди

История и археология: Чем знаменито святилище Дельфы, и Зачем туда веками стремились цари и простые люди

Более двух тысяч лет назад высоко в горах Древней Греции на южном склоне Парнаса находилось величественное дельфийское святилище, которое древние греки считали «центром мира».

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