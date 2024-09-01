Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир богданов
    Не пора ли власть упоьребить против таких прокуроров?! Возбудить уголовные дела за потакание преступникам, за превыше...Бастрыкин в трети...
  • holms sherlok
    выбрали израиль пускай там и живут, в России им делать нечего. кормушка закрыта"Пугачёва взмолил...
  • holms sherlok
    ага потом допишем, очень хитрый, потом допишем, изменим....Армения передала ...

Мальчику грозит ампутация, у младенца – ранение в живот: ВСУ ударили по мирным жителям Белгорода

Мальчику грозит ампутация, у младенца – ранение в живот: ВСУ ударили по мирным жителям Белгорода

ВСУ нанесли жестокий удар по мирным жителям Белгорода, в результате которого ранены 12 человек. Среди пострадавших дети – одному мальчику грозит ампутация ноги, а годовалый малыш получил ранение в живот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Спасите мальчика ,а совершившим ЭТО -будьте вы прокляты ...
Ответить
18 час.
Акимова Татьяна
Какая же мы великая держава, если допускаем убийство детей и стариков!!!ПОЗОР!Очень жалко детей и мирных жителей!Нельзя воевать в белых перчатках!А этих уродов надо отстреливать, как бешеных собак!Взрывать орудия убийства вместе с хохлофашистами!!!Чем больше, тем лучше.Такой страны не должно быть!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх