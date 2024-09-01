Мальчику грозит ампутация, у младенца – ранение в живот: ВСУ ударили по мирным жителям Белгорода

Акимова Татьяна

Какая же мы великая держава, если допускаем убийство детей и стариков!!!ПОЗОР!Очень жалко детей и мирных жителей!Нельзя воевать в белых перчатках!А этих уродов надо отстреливать, как бешеных собак!Взрывать орудия убийства вместе с хохлофашистами!!!Чем больше, тем лучше.Такой страны не должно быть!