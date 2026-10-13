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Новости Брянска

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Брянск утром 13 октября парализовала огромная пробка

Затор растянулся на несколько километров, движение полностью остановлено.Сегодня утром, 13 октября, областной центр, от жд вокзала в направлении Бежицы сковала жуткая пробка.

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