В США разработали твердотельные аккумуляторы на ионах алюминия — большие, д...

В США разработали твердотельные аккумуляторы на ионах алюминия — большие, дешёвые и экологически чистыеПрактика показывает, что использование литиевых аккумуляторов в системах хранения энергии коммунального масштаба может быть небезопасным.
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