Американские компании создадут дата-центр на базе модульного ядерного реактора

Американские компании Crusoe и Aalo Atomics объявили о партнёрстве для создания первого в мире дата-центра, предназначенного для задач искусственного интеллекта и работающего от малого модульного ядерного реактора (ММЯР).
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