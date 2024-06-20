За апрель жители Тульской области стали брать меньше кредитов

Тульская область вошла в топ-30 регионов России по объему кредитования за апрель текущего года. При этом местные жители стали брать меньше кредитов по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Объединенного кредитного бюро.
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