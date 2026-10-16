Илон Маск показал новый Tesla Roadster на испытательном полигоне SpaceX в Техасе. Электромобиль может взлетать и разгоняться до 96,5 км/ч менее чем за секунду.
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Мелким воришкой оказался этот Маск!
Эту его идею о прыгающем автомобиле давно реализовал инженер Клепка из Солнечного города. Разница только в том, что у Маска есть баллоны со сжатым газом, а у Клепки были пружинные сапоги, привинченные к колесам. Стоило нажать кнопку- и сапоги делали полоборота, отталкиваясь от земли. Перескочив пробку, Клепка продолжал движение. А еще его автомобиль мог летать! И не подпрыгивать, как у Маска, а летать по- настоящему! Для этого крыша автомобиля была сделана по форме пропеллера. Стоило нажать кнопку- и пропеллер начинал вращаться, поднимая машину в воздух!
Учись, Маск!