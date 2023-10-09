Защитник "Спартака" Денисов заявил, что в матче с ЦСКА не хватило мобильности

Защитник московского "Спартака" Даниил Денисов после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА заявил, что команда умеет доигрывать матчи до конца, несмотря на счет, а также рассказал, чего не хватило для победы.