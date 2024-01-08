Сумма нереально взлетит: специальное пособие продлили до 2025 года — кто точно получит

Программа по предоставлению выплат в размере одного миллиона рублей для семей, в которых родился третий или последующий ребенок, и предназначенных для погашения ипотеки, будет продлена в Приморском крае на 2024 и 2025 годы.
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