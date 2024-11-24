Бойцы пекут хлеб в полевых условиях для обеспечения ВС РФ в курском приграничье

Российское Минобороны разместило видео организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений мотострелкового полка группировки войск "Север" в полевых условиях при выполнении боевых задач в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии