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Белый дом: США не смешно, когда речь идет о подрыве демократических институтов

Белый дом: США не смешно, когда речь идет о подрыве демократических институтов

Глава пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Карин Жан-Пьер высказалась о том, как руководство телевизионного канала RT отреагировало на очередные рестрикции, отметив, что власти не видят возможностей посмеяться, когда диалог ведётся об уничтожении демократии.

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