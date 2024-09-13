Белый дом: США не смешно, когда речь идет о подрыве демократических институтов

Глава пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Карин Жан-Пьер высказалась о том, как руководство телевизионного канала RT отреагировало на очередные рестрикции, отметив, что власти не видят возможностей посмеяться, когда диалог ведётся об уничтожении демократии.