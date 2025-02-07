Внучка бывшего мэра Самары в начале января нынешнего года пришла к бабушке и дедушке отнюдь не для того, чтобы угостить […] The post Красная шапочка по-самарски: тела бабушки и дедушки пока не нашли appeared first on Медиакратия.
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