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Эксперт указал на возможные нарушения на горящем складе Wildberries

Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев заявил, что использование обогревателей работниками Wildberries могло привести к пожару на складе в районе Шушары в Петербурге.

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