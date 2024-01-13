Эксперт указал на возможные нарушения на горящем складе Wildberries

Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев заявил, что использование обогревателей работниками Wildberries могло привести к пожару на складе в районе Шушары в Петербурге.
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