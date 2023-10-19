Египет отвергает насильственное перемещение палестинцев на Синай

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что миллионы египтян отвергнут насильственное перемещение палестинцев на Синай, добавив, что любой такой шаг превратит египетский полуостров в базу для нападений на Израиль.
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