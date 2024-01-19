Куда сходить: интересные мероприятия 20 января в Крыму

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА Ялтинский театр им. А.П. Чехова (Ялта, ул. Екатерининская, 13) «Дары волхвов», 6+ 20 января, 14:00 На концерте «Дары волхвов» под звуки Крымского академического симфонического оркестра парадным строем пройдёт шествие волхвов и чародеев музыки, волшебные дары которых затронут радостные струны в сердце каждого слушателя.