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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 20 января в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 20 января в Крыму

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА Ялтинский театр им. А.П. Чехова (Ялта, ул. Екатерининская, 13) «Дары волхвов», 6+ 20 января, 14:00 На концерте «Дары волхвов» под звуки Крымского академического симфонического оркестра парадным строем пройдёт шествие волхвов и чародеев музыки, волшебные дары которых затронут радостные струны в сердце каждого слушателя.

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