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Лучшие советы по стилю с ободками и повязками для волос

Лучшие советы по стилю с ободками и повязками для волос

Повязки для волос, один из культовых аксессуаров 60-х годов, входят в тренды 2024 года. Повязки с ностальгическими мотивами вошли в стили голливудских звезд, таких как Зендая, Рита Ора и Аня Тейлор Джой, в их современной интерпретации.

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