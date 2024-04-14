Лучшие советы по стилю с ободками и повязками для волос

Повязки для волос, один из культовых аксессуаров 60-х годов, входят в тренды 2024 года. Повязки с ностальгическими мотивами вошли в стили голливудских звезд, таких как Зендая, Рита Ора и Аня Тейлор Джой, в их современной интерпретации.