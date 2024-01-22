WSJ: выбывший из президентской гонки США Десантис недооценил Трампа и свои силы

Отказ губернатора Флориды Рона Десантиса от дальнейшего участия в президентской гонке является его "сокрушительным поражением", он неправильно оценил силу экс-президента США Дональда Трампа и переоценил свои политические навыки.
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