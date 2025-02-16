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Политик Дюпон-Эньян раскритиковал решение Макрона созвать саммит лидеров ЕС

Политик Дюпон-Эньян раскритиковал решение Макрона созвать саммит лидеров ЕС

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение Эммануэля Макрона созвать чрезвычайный саммит лидеров ЕС в Париже на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и ситуации вокруг Украины.

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