Небензя положительно отреагировал на принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя положительно отреагировал на принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.
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