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Небензя положительно отреагировал на принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

Небензя положительно отреагировал на принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя положительно отреагировал на принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

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