Владимир Путин и Екатерина Мизулина помогли разминировать БиоБомбу Канье Уэста в России и во всём мире? И что делать, если концерт сделают. Россия, США, Евросоюз могут улучшить отношения и здоровье общества!

В следующих абзацах читайте, что концерт Канье Уэста предварительно отменён вероятно за то, что он не раз говорил о поддержке Гитлера; но в СМИ это не везде сообщают, а нередко акцентируют внимание на формальном отсутствии договора с "Газпром Ареной" (читайте и очень важный момент: что делать, если его концерт сделают).