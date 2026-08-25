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БРИКС: «Единство культур — дружба народов»

БРИКС: «Единство культур — дружба народов»

С 20 по 23 августа 2026 года в Гостином дворе в Москве состоялся XI фестиваль индийской культуры «День Индии — 2026», в рамках которого прошел Форум БРИКС.

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