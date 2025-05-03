Трамп объявил о введении в США нового праздника

Планы переименовать День ветеранов в «День Победы в Первой мировой войне» и объявить 8 мая «Днем Победы во Второй мировой войне» анонсировал президент США Дональд Трамп 2 мая в социальной сети Truth Social.
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