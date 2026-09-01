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Мировое обозрение

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Германия ужесточит контроль за въездом россиян в страну

Германия ужесточит контроль за въездом россиян в страну

Германия официально объявила о новом пакете ограничений в отношении российских граждан: как заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, въезд в страну для граждан РФ теперь будет сопровождаться ужесточенным контролем.

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