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Аргументы недели

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Суд США встал на сторону властей в вопросе чистой воды

Суд США встал на сторону властей в вопросе чистой воды

Федеральный апелляционный суд пятого округа США вынес решение, согласно которому Конституция страны не закрепляет за гражданами права на чистую питьевую воду или получение точных сведений от государственных чиновников.

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