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Ученые из Великобритании и Германии нашли ключ к здоровому долголетию

Ученые из Великобритании и Германии нашли ключ к здоровому долголетию

Британские и немецкие ученые обнаружили микроэлемент, ответственный за долголетие. Они изучили генетические тесты миллионов людей, чтобы понять, что объединяет долгожителей.

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