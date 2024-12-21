Новогодние в настроении: Прилучного грели объятия Зепюр Брутян, Шаляпина — олени

Виктория Исакова, Андрей Золотарев, Илья Ермолов, Павел Прилучный презентовали в «Художественном» приквел мистического сериала «13 клиническая», где под удар темных сил попадает Брежнев в исполнении Игоря Миркурбанова.
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