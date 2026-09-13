«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» со счетом 2:1 в матче КХЛ

Фото: официальный портал хк "Нефтехимик" В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027, в котором «Нефтехимик» принимал владивостокский «Адмирал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шохин заявил о го...
- Минпромторг Росси...
- Минпромторг Росси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым