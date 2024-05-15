Отключение электроэнергии в х.Полевом 15 мая, с 9 до 16 часов, отключат электроэнергию по ул. Восточная д, 1-8/3, ул.
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Отключение электроэнергии в х.Полевом 15 мая, с 9 до 16 часов, отключат электроэнергию по ул. Восточная д, 1-8/3, ул.