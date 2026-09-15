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Царьград

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Китай усиливает меры для стабильного энергоснабжения из-за конфликтов

Китай усиливает меры для стабильного энергоснабжения из-за конфликтов

Конфликты на Ближнем Востоке дестабилизируют энергоснабжение Китая. Главный экономист Фу Линхуэй заявил о мерах по диверсификации импорта энергоносителей и переходу на экологические источники энергии, чтобы поддержать стабильность в производстве.

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