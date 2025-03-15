В Удмуртии продолжаются профилактические мероприятия в рамках межведомственной операции «Чистое поколение – 2025»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике провели встречу с учащимися БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» в рамках межведомственной комплексно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025».
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