Как аргументировать клиенту покупку дорогого материала, если он хочет «подешевле»

В работе с клиентами в сфере строительства и отделки нередко возникает ситуация, когда заказчик стремится максимально сократить бюджет и выбирает более дешёвые материалы, не учитывая их долговечность, эксплуатационные характеристики и итоговое качество результата.
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