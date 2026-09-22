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Как аргументировать клиенту покупку дорогого материала, если он хочет «подешевле»

Как аргументировать клиенту покупку дорогого материала, если он хочет «подешевле»

В работе с клиентами в сфере строительства и отделки нередко возникает ситуация, когда заказчик стремится максимально сократить бюджет и выбирает более дешёвые материалы, не учитывая их долговечность, эксплуатационные характеристики и итоговое качество результата.

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