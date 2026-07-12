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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Свыше 50 тысяч детей отдохнули в лагерях Алтайского края с начала лета

Свыше 50 тысяч детей отдохнули в лагерях Алтайского края с начала лета

Средняя цена двухнедельной смены в загородном лагере составляет 31,4 тысячи рублей С начала летней оздоровительной кампании в Алтайском крае в загородных и пришкольных лагерях отдохнули более 50 тысяч школьников.

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