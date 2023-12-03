В России предложили создать реестр неналоговых платежей

Общественная палата (ОП) предложила создать единый реестр неналоговых платежей. Это нужно, чтобы систематизировать такие сборы и ограничить рост их количества, говорится в заключении ОП на проект бюджета на 2024–2026 годы («Известия» ознакомились с документом).
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