В России предложили создать реестр неналоговых платежей

Общественная палата (ОП) предложила создать единый реестр неналоговых платежей. Это нужно, чтобы систематизировать такие сборы и ограничить рост их количества, говорится в заключении ОП на проект бюджета на 2024–2026 годы («Известия» ознакомились с документом).