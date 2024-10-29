Тарифы на услуги ЖКХ предложили фиксировать на пять лет

В Госдуме разработали дорожную карту для решения коммунальных проблем в стране В Госдуме предлагают ввести единый порядок расчета региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ, а сами тарифы зафиксировать сроком на пять лет, пишет "Парламентская газета".