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Ротенберг о звеньях в СКА: «В сборной СССР Петров, Михайлов и Харламов играли вместе 10 лет. Сегодня реалии другие, но связки сохраняются – Бардаков всегда играет с Зыковым»

Во вчерашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы в гостях победили «Торпедо» по буллитам (3:2). – Согласитесь с мнением, что немножко, может, не угадали с составами первых двух троек нападения? Изменения коснулись их уже в первом периоде.

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