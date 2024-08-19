Благоустройство Верхней площади парка на улице Анны Щетининой во Владивостоке началось со второго этапа

Во Владивостоке начался второй этап благоустройства парка на улице Анны Щетининой. Специалисты приступают к работам на верхней территории парка с использованием экологически чистых, безопасных и износостойких материалов.
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