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Благоустройство Верхней площади парка на улице Анны Щетининой во Владивостоке началось со второго этапа

Благоустройство Верхней площади парка на улице Анны Щетининой во Владивостоке началось со второго этапа

Во Владивостоке начался второй этап благоустройства парка на улице Анны Щетининой. Специалисты приступают к работам на верхней территории парка с использованием экологически чистых, безопасных и износостойких материалов.

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