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Экс-игрок "Локомотива" Сенников призвал не отстранять тренера Галактионова

Экс-игрок "Локомотива" Сенников призвал не отстранять тренера Галактионова

Бывший игрок столичного "Локомотива" Дмитрий Сенников в интервью Legalbet заявил, что наставника "железнодорожников" Михаила Галактионова не должны наказывать за использование средств связи с тренерским штабом по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита".

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