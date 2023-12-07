Экс-игрок "Локомотива" Сенников призвал не отстранять тренера Галактионова

Бывший игрок столичного "Локомотива" Дмитрий Сенников в интервью Legalbet заявил, что наставника "железнодорожников" Михаила Галактионова не должны наказывать за использование средств связи с тренерским штабом по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита".