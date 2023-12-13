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Вечерний Новосибирск

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Причину потопа в элитном поселке под Новосибирском назвали коммунальщики

Причину потопа в элитном поселке под Новосибирском назвали коммунальщики

Последствия крупной коммунальной аварии устраняют в коттеджном поселке под Новосибирском. Жители посёлка «Элитный» с прошлой недели вынуждены наблюдать извержения фекальных фонтанов и постоянно жалуются на нерасторопность представителей экстренных служб.

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