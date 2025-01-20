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Стало известно о помехах Седоковой погибшему бывшему мужу в карьере

Стало известно о помехах Седоковой погибшему бывшему мужу в карьере

Друг погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил, что певица Анна Седокова помешала спортсмену в карьере.

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