Стало известно о помехах Седоковой погибшему бывшему мужу в карьере

Друг погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил, что певица Анна Седокова помешала спортсмену в карьере.