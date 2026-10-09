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Народный фронт собирает средства на сваекруты для защиты дорог от дронов

Народный фронт собирает средства на сваекруты для защиты дорог от дронов

Народный фронт Народный фронт объявил сбор "На сваекруты" – специальную технику, которая позволяет быстрее устанавливать над дорогами защитные сетчатые коридоры от беспилотников.

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