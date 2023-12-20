«До последнего украинца и разрушения Европы»: чехи о новой мобилизации украинцев в ВСУ

Читатели чешского портала iDNES.cz прокомментировали статью о том, что украинской армии не хватает около полумиллиона солдат для поддержания боеспособности и их, не исключено, будут набирать путем принудительной мобилизации.
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