🕯В Севастополе проводили в последний путь двух бойцов СВО Эдуард Поляков родился и вырос Кандалакше Мурманской области в семье военнослужащего.
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🕯В Севастополе проводили в последний путь двух бойцов СВО Эдуард Поляков родился и вырос Кандалакше Мурманской области в семье военнослужащего.