Собянин: Сервису «Моя семья» московского Главархива исполнилось три года

Сервис абсолютно бесплатный для пользователей В своем Telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что среди пользователей популярность набрал бесплатный онлайн-сервис по генеалогии “Моя семья”.
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