14-летний воспитанник тольяттинской «Академии Коноплева» Семен Савосин включен в расширенный список юношеской сборной России для участия в турнире ФИФА в Азербайджане, который пройдет с 22 по 31 октября в Баку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП Зеленский выдвину...
- SI "Срочно": Третий ...
- Мерц увидел важны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым