Гречка с курицей и брокколи

Гречневая каша, приготовленная по принципу ризотто, с куриным филе и брокколи. Ингредиенты Куриная грудка (вареная) 1 шт соль по вкусу черный перец по вкусу гречка 200 г куриный бульон 500 мл вода 750 мл брокколи половина головки тертый пармезан 30 г Способ приготовления Время готовки 1 ч ….