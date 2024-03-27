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Гречка с курицей и брокколи

Гречневая каша, приготовленная по принципу ризотто, с куриным филе и брокколи. Ингредиенты Куриная грудка (вареная) 1 шт соль по вкусу черный перец по вкусу гречка 200 г куриный бульон 500 мл вода 750 мл брокколи половина головки тертый пармезан 30 г Способ приготовления   Время готовки 1 ч ….

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