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Журналист Тремейн: «У Пиастри компьютерный ум, как у Проста и Лауды. Сезон-2023 напомнил дебют Алена в «Ф-1»

Журналист официального сайта «Ф-1» Дэвид Тремейн проанализировал дебютный сезон пилота «Макларена» Оскара Пиастри и пришел к выводу, что австралиец обладает качествами, которые выделяли многократных чемпионов мира Алена Проста и Ники Лауду.

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