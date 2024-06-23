Как победить коррупцию и улучшить жизнь народу?

МГ

Малик Гумеров

"начнется гражданская война в России." - Всегда ничинается между структурами стремящимися удержать , захватить власть .... и т.д.. В 1917-и беляки управляемые западом начали гражданскую , недовольные тем что у них аннулировали все их права ... . Завлечь к себе безграмотное население , как пушечное мясо , у них были возможности - население было такое .... . Сегодня население грамотное , и при должной осознанности способен быстро задавить все попытки затеять гражданскую на корню! Буржуинство , если пойдет на гражданскую , со всеми своими охранными кампаниями - чисто со своей наемной армией , со всей частью продажного чиновничества и элиток .... не смогут и недели продержаться .... ! Армия не встанет на их сторону ! Отдельные полицайские подразделения погоды не сделают ... . Все зависит от осознанности народа ! А если и далее инфантильно ходить в овечках в ожиданиях что кто то им спустит благоденствие = то и далее такое население будут пасти и стричь ... ! РОССИЯНАМ НАДОБНОСТЬ ЗАДАВИТЬ ПАРАЗИТОВ ЛОМЕХУЗОВ - КАК БАНДИТЫ ГРАБЯЩИХ СТРАНУ - НАРОД ! Надобность прописать цели и задачи - что хотим , какие вершины покорять , какую страну внукам оставить , какими ценностями жить .... и все ресурсы , сегодня разграбляемые ломехузами , направить на решение этих целей и задач !!!