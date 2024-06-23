Дочка спрашивает маму: а что такое «етить-колотить»?– А где ты слышала такую фразу?– Нигде. Наблюдаю вокруг, само на ум приходит.
Как победить коррупцию и улучшить жизнь народу?
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"начнется гражданская война в России." - Всегда ничинается между структурами стремящимися удержать , захватить власть .... и т.д.. В 1917-и беляки управляемые западом начали гражданскую , недовольные тем что у них аннулировали все их права ... . Завлечь к себе безграмотное население , как пушечное мясо , у них были возможности - население было такое .... . Сегодня население грамотное , и при должной осознанности способен быстро задавить все попытки затеять гражданскую на корню! Буржуинство , если пойдет на гражданскую , со всеми своими охранными кампаниями - чисто со своей наемной армией , со всей частью продажного чиновничества и элиток .... не смогут и недели продержаться .... ! Армия не встанет на их сторону ! Отдельные полицайские подразделения погоды не сделают ... . Все зависит от осознанности народа ! А если и далее инфантильно ходить в овечках в ожиданиях что кто то им спустит благоденствие = то и далее такое население будут пасти и стричь ... ! РОССИЯНАМ НАДОБНОСТЬ ЗАДАВИТЬ ПАРАЗИТОВ ЛОМЕХУЗОВ - КАК БАНДИТЫ ГРАБЯЩИХ СТРАНУ - НАРОД ! Надобность прописать цели и задачи - что хотим , какие вершины покорять , какую страну внукам оставить , какими ценностями жить .... и все ресурсы , сегодня разграбляемые ломехузами , направить на решение этих целей и задач !!!
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8 час.
Семен Демин
Все правильно. Только как это сделать!
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1 час.
АГ
Алик Гумер
Наверное , самое верное , как Путин предлагает - перехватывать власть у существующей Системы ! Через законы о Местном самоуправлении , продвигая своих кандидатов , отсевая спускаемых СИСТЕМОЙ , меняя по ходу местное законы , далее районные и городские , далее региональные .... ! Мирно но верно продвигаясь выше ... . Единственно - это долго по времени , но и население разом не обретет сососбности править страной ... . Но для этого необходимо желание и действия самого народа ! ? А под лежачий камень вода не бежит . Никого вместо народа и за народ действовать нет !
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1 час.
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