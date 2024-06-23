Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Хуситы настоящие мужчины. А в РФ правят бабы- генеральши и обабившиеся мужчинки.Йеменские хуситы ...
  • Алик Гумер
    Наверное , самое верное , как Путин предлагает - перехватывать власть у существующей Системы !    Через законы о Мест...Как победить корр...
  • Семен Демин
    Все правильно.  Только как это сделать!Как победить корр...

Как победить коррупцию и улучшить жизнь народу?

Как победить коррупцию и улучшить жизнь народу?

Дочка спрашивает маму: а что такое «етить-колотить»?– А где ты слышала такую фразу?– Нигде. Наблюдаю вокруг, само на ум приходит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
&quot;начнется гражданская война в России.&quot; - Всегда ничинается между  структурами  стремящимися  удержать , захватить власть .... и т.д..         В 1917-и  беляки  управляемые западом  начали гражданскую , недовольные тем что у них аннулировали все их права ... .      Завлечь к себе безграмотное население , как пушечное мясо , у них  были  возможности - население было такое .... .                                                                                                    Сегодня население грамотное , и при должной осознанности  способен быстро задавить  все попытки затеять гражданскую  на корню!                                                                                                 Буржуинство , если пойдет на гражданскую ,  со всеми своими  охранными кампаниями - чисто  со своей наемной армией  , со всей частью продажного чиновничества и элиток .... не смогут  и недели  продержаться  .... !      Армия не встанет на их сторону !   Отдельные полицайские подразделения погоды не сделают ... .     Все зависит от осознанности народа !                                                  А если и далее  инфантильно ходить в овечках в ожиданиях  что кто то   им спустит благоденствие = то и далее такое население будут пасти и стричь ... !                                                                                  РОССИЯНАМ НАДОБНОСТЬ ЗАДАВИТЬ ПАРАЗИТОВ ЛОМЕХУЗОВ - КАК БАНДИТЫ ГРАБЯЩИХ СТРАНУ - НАРОД !              Надобность  прописать цели и задачи - что хотим , какие вершины покорять , какую страну внукам оставить , какими ценностями жить  ....  и  все ресурсы  , сегодня  разграбляемые  ломехузами , направить на  решение этих целей и задач !!!
Ответить
8 час.
Семен Демин
Все правильно.  Только как это сделать!
Ответить
1 час.
АГ
Алик Гумер
Наверное , самое верное , как Путин предлагает - перехватывать власть у существующей Системы !    Через законы о Местном самоуправлении , продвигая своих кандидатов , отсевая  спускаемых СИСТЕМОЙ  , меняя по ходу  местное законы , далее  районные и городские , далее региональные .... !    Мирно но верно  продвигаясь выше ... . Единственно - это долго по времени , но и население разом не обретет  сососбности править страной ... .                                                                                                              Но для этого необходимо желание   и действия самого народа !                ?                                                                                                     А под лежачий камень вода не бежит .   Никого  вместо народа и за народ  действовать   нет !
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх