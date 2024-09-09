Нуланд раскрыла новые детали переговоров Украины и России

США и Великобритания сорвали переговоры Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году. Это косвенно подтвердила экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан в России иноагентом – прим.