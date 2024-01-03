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«Стучал кулаками, я кричала от страха»: для любимой женщины Александра Серова Новый год обернулся кошмаром

«Стучал кулаками, я кричала от страха»: для любимой женщины Александра Серова Новый год обернулся кошмаром

Елена Стебенева столкнулась с буйным нравом своего запойного мужа. Александр Серов LEGION-MEDIAБывшая жена Александра Серова и мать его единственной законной дочери Мишель давно развелась с артистом и снова вышла замуж.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Зачем об этом писать? Ведь таких историй в нашей стране не сосчитать.  У  бывшей жены Серова проблемы с мужем.  И что? Кто её знает? И  кому это интересно?
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22 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Зачем нам нужно это знать? Русская пословица на эту тему:» В каждом дому по кому»
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11 час.

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