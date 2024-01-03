«Стучал кулаками, я кричала от страха»: для любимой женщины Александра Серова Новый год обернулся кошмаром

Елена Стебенева столкнулась с буйным нравом своего запойного мужа. Александр Серов LEGION-MEDIAБывшая жена Александра Серова и мать его единственной законной дочери Мишель давно развелась с артистом и снова вышла замуж.
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